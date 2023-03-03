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Канада отправит Украине дополнительные танки

Джастин Трюдо

Оттава также введет санкции против почти 200 российских физических и юридических лиц

Канада отправит Украине еще четыре боевых танка, таким образом удвоив взятые обязательства, и введет санкции еще против 192 российских физических и юридических лиц, объявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Новые санкции будут направлены против российских законодателей, поддержавших вторжение в Украину, вице-премьеров, министров, сотрудников администрации Путина, представителей военного и оборонного секторов, а также членов семей, которые уже включены в санкционный список Канады.

Офис Трюдо заявил, что четыре танка «Леопард 2», о которых было объявлено ранее, уже доставлены в Польшу, где украинские солдаты обучаются их использованию.

В дополнение к четырем новым танкам «Леопард 2» Канада также отправит бронемашину и боеприпасы.

3 марта, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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