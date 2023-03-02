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В ISW розповіли, навіщо Лукашенко відвідав Китай

лукашенко путін
Аналітики ISW ствердили, що 1 березня авторитарний голова Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін підписали документи, які можуть сприяти ухиленню РФ від санкцій

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова Китаю Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів. Зазначається, що вони можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайської допомоги РФ через Білорусь.

Серед документів – стратегія спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки, меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням державних кредитів КНР.

«Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні «компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів». Раніше ISW оцінював, що Китай може таємно переправляти до Росії через Білорусь військову техніку або техніку подвійного призначення», — мовиться в тексті експертів.

Фахівці припускають, що таким чином Олександр Лукашенко прагне посилити економічний вплив Китаю в Білорусі, аби «захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча ці заходи щонайбільше відстрочать поточну кампанію Росії щодо забезпечення повного економічного контролю над Білоруссю».

2 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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