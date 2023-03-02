Утікач Льовочкін повернувся до Ради

Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ та фігурант у справі про фінансування тероризму Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців — Волошина, Королевської та Солода.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, інформує Цензор.НЕТ.

Льовочкін вперше був присутній та голосував за під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ — Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

На попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній — як і загалом на засіданнях ВР під час дії воєнного стану.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування УП про «Батальйон Монако» і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.