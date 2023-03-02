Україна вже перевершує критерії НАТО — євродепутат

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україні вже не потрібен ніякий план дій щодо членства в НАТО, оскільки вона вже відповідає більшості критеріїв.

Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

«Звісно, дещо треба розвивати – зокрема, цивільний контроль над збройними силами, який важливий для демократій. Але Україна вже показала, що ваша військова сила, військова організація перевершують усі натівські критерії. Тож я не думаю, що тут потрібно говорити про критерії», — сказав Кубілюс.

За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі в липні може бути зроблена підготовча робота для прийняття України, а вже наступного року у Вашингтоні можна ухвалити остаточне рішення.

«І коли хто-небудь каже: «Може, дати Україні не членство, а план дій?», то я відповідаю, що план дій потрібен не Україні, а деяким західним столицям, щоб у них змінилося розуміння ситуації, щоб вони відмовилися від оцього: «Не треба провокувати Путіна», — додав євродепутат.