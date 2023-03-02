Советник президента Украины допустил возможность вывода ВСУ из Бахмута

Украинские военные могут вывести войска из Бахмута, заявил в среду советник президента Украины, допустив, что Россия может захватить город, который стал символом украинского сопротивления.

Кремлевские силы вели кровавое многомесячное наступление, чтобы захватить Бахмут, город соляных и гипсовых рудников на востоке Украины.

«Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. Пока что они удерживают город, но, если потребуется, они стратегически отступят, – сказал в интервью CNN Александр Роднянский, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского — Мы не собираемся жертвовать нашими людьми просто так».

Битва за Бахмут стала олицетворением решимости украинцев, поскольку защитники города выдерживают непрекращающиеся обстрелы, а российские войска несут тяжелые потери.

Бахмут находится в Донецкой области, половина территории которой была аннексирована Россией. Чтобы захватить оставшуюся половину области, российские войска должны пройти через Бахмут, единственный форпост, преграждающий путь к более крупным городам, удерживаемым Украиной, с тех пор как в сентябре украинские войска вернули Изюм в соседней Харьковской области.

Аналитики говорят, что падение Бахмута стало бы ударом для Украины и дало бы тактическое преимущество России, но не имело бы решающего значения для исхода войны.

Роднянский отметил, что Россия использовала лучшие силы группы Вагнера, чтобы попытаться окружить город. Частную военную компанию, известную своей жестокой тактикой, возглавляет Евгений Пригожин, имеющий давние связи с президентом России Владимиром Путиным.

В среду Пригожин заявил, что не видит признаков вывода украинских войск и что Киев фактически укрепляет свои позиции.

«Украинская армия вводит дополнительные войска и делает все возможное, чтобы сохранить контроль над городом, — сказал Пригожин. — Десятки тысяч украинских солдат оказывают ожесточенное сопротивление, и бои с каждым днем становятся все более кровопролитными».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила ранее на этой неделе, что в Бахмут было отправлено подкрепление.