Шольц пообіцяв, що Україна отримає Gepard і системи Iris-T «найближчими тижнями»

Про це він повідомив під час виступу у Бундестазі, передає Spiegel.

За його словами, Німеччина продовжить стабільно надавати військову допомогу Україні.

Шольц зазначив, що найближчими тижнями Збройні Сили України отримають нові ЗСУ Gepard і систему IRIS-T. Також ФРН веде роботу із забезпечення України додатковими боєприпасами, наголосив він.

Канцлер також звернувся до критиків постачання озброєнь.

«Я запевняю вас, що уряд, який я очолюю, ніколи не приймає рішення щодо постачання зброї легковажно», — сказав Шольц.