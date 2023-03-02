 
«  
  »

Шольц пообіцяв, що Україна отримає Gepard і системи Iris-T «найближчими тижнями»

Олаф Шольц

Про це він повідомив під час виступу у Бундестазі, передає Spiegel.

За його словами, Німеччина продовжить стабільно надавати військову допомогу Україні.

Шольц зазначив, що найближчими тижнями Збройні Сили України отримають нові ЗСУ Gepard і систему IRIS-T. Також ФРН веде роботу із забезпечення України додатковими боєприпасами, наголосив він.

Канцлер також звернувся до критиків постачання озброєнь.

«Я запевняю вас, що уряд, який я очолюю, ніколи не приймає рішення щодо постачання зброї легковажно», — сказав Шольц.

2 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  