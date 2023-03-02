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Шольц: Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту техніки для підтримки України

Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна нарощуватиме виготовлення боєприпасів, а також збільшить ремонтні потужності, аби підтримувати Україну у війні проти РФ

Про це мовиться на CNN.

«Тепер річна тривала підтримка України також принесла нам знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, за межами України», – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер ФРН продовжив: «Ми забезпечимо передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для тієї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі».

  • Нагадаємо, посол Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що 18 танків Leopard 2 A6 надійдуть до України із ФРН до кінця березня.
2 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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