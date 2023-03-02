В ISW розповіли, навіщо Лукашенко відвідав Китай Росія програла велику танкову битву за Вугледар – NYT » Росія втратила в Україні вже понад 150 тис. військових Упродовж доби Сили оборони ліквідували 715 військовослужбовців РФ, 5 російських артилерійських систем, 3 БПЛА та 2 танки

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано

танків ‒ 3397 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 6658 (+20)

артилерійських систем – 2398 (+5)

РСЗВ / MLRS – 480 (+1) од.

засобів ППО ‒ 247 (+0)

літаків – 300 (+0)

гелікоптерів – 288 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3)

крилатих ракет ‒ 873 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7)

спеціальної техніки ‒ 230 (+0)

Дані уточнюються