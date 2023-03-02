В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році Блинкен призвал к расследованию предполагаемых военных преступлений России » МАГАТЭ на ядерном объекте в Иране нашло уран, обогащенный до оружейного уровня Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на подземном ядерном предприятии Фордо в Иране частицы урана, обогащенного до 83,7%, до есть практически до оружейного уровня, и сейчас обсуждают этот вопрос с иранскими официальными представителями. Иран утверждает, что могли произойти «непреднамеренные отклонения» уровня обогащения, хотя он уже два года открыто обогащает уран до 60% в нарушение заключенной в 2015 году с мировыми державами ядерной сделки. В рамках этого договора, целью которого было предотвращение разработки Ираном ядерного оружия, иранцы обязаны были ограничить свою ядерную программу и допустить на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на ослабление международных санкций, разрушающих экономику страны. Однако договор оказался на грани срыва после того, как экс-президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из него и вновь ввел санкции, а Иран в ответ начал постепенно повышать степень обогащения урана. Администрация Байдена в начале своего срока была готова вернуться к соблюдению этого договора, но только если Иран готов строго выполнять все его условия. Тем не менее переговоры, которые велись между двумя странами через посредников в Вене, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, вот уже год как не двигаются с места. Уран встречается в природе в низких концентрациях, но может быть обогащен в специальных центрифугах, где при вращении на сверхзвуковой скорости выделяются тяжелые изотопы Уран-235. Низкообогащенный уран, в котором концентрация изотопа Уран-235 обычно составляет 3-5%, может использоваться в качестве топлива на атомных электростанциях. Высокообогащенный уран с концентрацией Урана-235 в 20% применяется в исследовательских реакторах, а при обогащении урана до 90% и выше он становится оружейным — может использоваться как компонент ядерного оружия. По условиям ядерной сделки Иран обязался не обогащать уран свыше 3,67% и полностью остановить процесс обогащения на предприятии Фордо. Однако после того как США вновь ввели экономические санкции в отношении Ирана, там сначала возобновили обогащение до 20%, а затем стали производить небольшие партии, обогащенные уже до 60%, — существенно выше, чем это делали ранее. В последнем ежеквартальном отчете МАГАТЭ, с которым ознакомилась Би-би-си, говорится, что в образцах, взятых на предприятии Фордо в конце января этого года, были обнаружены частицы урана, обогащенного до 83,7%. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами постарался принизить значение этого события, заявив, что скоро все об этом позабудут. Выступая в среду перед журналистами, Эслами подчеркнул, что обнаруженный образец — это «всего лишь частичка, которую нельзя разглядеть даже под микроскопом», и что значение имеет лишь общий объем хранящейся продукции. Иран продолжает настаивать на том, что ведет ядерные исследования исключительно в мирных целях, однако эксперты предупреждают, что допущенные Тегераном нарушения при обогащении урана теоретически могут сократить время, необходимое для получения оружейного урана для одной бомбы. Как сообщил во вторник на слушаниях в Конгрессе замминистра обороны США Колин Каль, время, за которое можно получить оружейный уран в количестве, достаточном для одной атомной бомбы, сократилось с 12 месяцев до примерно 12 дней. При этом эксперты полагают, что на создание ядерной боеголовки для ракеты у Ирана все равно ушло бы от одного до двух лет.