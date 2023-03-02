Как выбрать букмекерскую контору для ставок новичку?

Букмекерские конторы все время развиваются и этим привлекают много начинающих игроков. Пользователи создают аккаунты чтобы испытать силы в аналитике и заработать на этом. Но нужно не забывать, что не всегда этот процесс простой. Изначально нужно выбрать букмекерскую контору.

Почему нужно подобрать правильную контору

В интернете находится множество сайтов и альтернативные ссылки зеркала сайта «Бетсити» подробнее ознакомиться на bukmekerystavki.net с отзывами. Но не всегда информация соответствует реальности, также часто актуальность данных устаревает.

Правильный выбор букмекерской конторы открывает больше возможностей перед игроком. Вероятность получить прибыль зависит непосредственно от условий заключения пари и доступных возможностей.

Легальные или нелегальные БК

В России действует законодательство, жестко пресекающее работу нелегальных БК. Все сайты, которые принимают ставки и не имеют лицензий, блокируются. Это обусловлено тем, что увеличилось количество жалоб на обман заграничных контор. Чтобы не лишать игроков их хобби, начали работать легальные БК.

Выбирая между официальными и неофициальными конторами, нужно изучить их плюсы и минусы:

Официальные – это БК, оказывающие услуги по приему ставок для игроков стран СНГ. Эти конторы имеют все лицензии. Размер коэффициентов совершенно незначительно отличается от заграничных. Количество игр в линии довольно большое. Техподдержка работает круглые сутки, а при появлении претензий можно обратиться суд, при этом у заграничных контор отсутствует эта возможность.

Неофициальные – эти БК имеют множество поклонников, но из-за законодательства эти сайты блокируют каждый день. Трудно отыскать альтернативную ссылку, которая будет актуальна дольше 24 часов. Коэффициенты чуть выше, в отличие от официальных контор, но разница невелика. Техподдержка может общаться на иностранном языке, это приводит к появлению проблем. Во время отказа в выплате невозможно обратиться в суд, так как разрешения на работу выданы другими странами.

Нюансы, на которые нужно обращать внимание начинающим

Прежде чем создавать аккаунт, пользователю потребуется изучить ряд моментов. Естественно, многие коррективы внесло правительство, но все изменения направлены на увеличение надежности.

То есть, вывод можно сделать лишь после того, когда контора была рассмотрена на соответствие таким моментам: