Допомагали Путіну ховати мільйони: у Швейцарії судитимуть 4-х банкірів

Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення чотирьом банкірам у допомозі приховати десятки мільйонів швейцарських франків від імені Владіміра Путіна в одній з перших судових справ на Заході, яка безпосередньо стосується активів, що нібито належать російському президенту.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Financial Times.

Чотири звинувачені були співробітниками швейцарської дочірньої компанії Газпромбанку, в тому числі її виконавчий директор Роман Абдулін.

Згідно з обвинувальним висновком, копію якого суд Цюриха надав Financial Times, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки в Швейцарії від імені Сергєя Ролдугіна, віолончеліста і хрещеного батька дочки Путіна, не ставлячи під сумнів походження коштів, що надходили через них.

«Загальновідомо, що президент Росії Путін офіційно має дохід трохи більше 100 000 швейцарських франків і не є багатим, але насправді володіє величезними активами, якими керують наближені до нього люди, — йдеться в обвинувальному висновку. «Ролдугін… [був підставною особою» – додають прокурори.

Представник Газпромбанку Швейцарії, який перебуває в процесі згортання своєї діяльності внаслідок міжнародних санкцій проти Росії, заперечив звинувачення проти співробітників банку, але відмовився надавати подальші коментарі щодо «судового процесу, що триває».

Усі четверо вважаються невинними, поки їхню провину не буде доведено.