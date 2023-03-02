Для чего нужны стартовые пистолеты?

Для чего нужны стартовые пистолеты?

Для чего нужны стартовые пистолеты?

Каждая вещь, в современном мире, продумана под определенные условия и обстоятельства. Так и в спорте, в некоторых видах единоборств, применяется стартовый пистолет, для оповещения о начале состязания. Почему так? Легкоатлет в беге на различные дистанции, сосредоточен на беговой дорожке и не может отвлекаться на флажок. Поэтому для начала старта производится выстрел.

Где, кроме спорта, можно использовать этот вид оружия?

Применение стартовых пистолетов

Несмотря, на отсутствие боевого потенциала, стартовые пистолеты нашли в нашем мире широкое применение. Если исключить не совсем благоразумное использование его как игрушки, можно выделить следующие области, где без него не обойтись:

спортивные состязания;

военные реконструкции;

средство самообороны.

Учитывая, что стартовый пистолет, не требует специального разрешения и находится в свободной продаже, его с легкостью можно использовать в вышеперечисленных случаях.

Для проведения соревнований, этот вид оружия, необходим для подачи звукового сигнала, для подачи старта, как уже говорилось выше.

При проведении военных реконструкций, благодаря своему сходству с огнестрельным оружием, стартовый пистолет, также нашел свое место. Кроме внешнего вида, важным фактором является осуществление выстрела, похожего на боевой, что помогает создать реалистичность военной картинки.

Для самообороны, такое оружие, позволит, как минимум, напугать нападающего. Представьте перепуганное лицо грабителя, увидевшего настоящий пистолет, да еще с произведением полноценного выстрела вверх, кто бы устоял. Тем более определить, какого типа оружие у вас в руках, может только специалист.

Меры безопасности

Несмотря на то, что стартовые пистолеты находятся в свободной продаже, они все же способны принести вред здоровью. К примеру, внезапный выстрел, для человека с больным сердцем, может стать фатальным, а ответственность будет нести тот, кто его использовал. При применении, в любой из перечисленных областей, оружие должно находится на расстоянии не менее полуметра от лица. Эта мера предосторожности необходима во избежания попадания пороховых газов в глаза и дыхательные пути.

Разобравшись с техникой безопасности, приходим к выводу, что стартовый пистолет не игрушка и пользоваться им тоже нужно осторожно.