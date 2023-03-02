Блинкен призвал к расследованию предполагаемых военных преступлений России

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Совет ООН по правам человека расследовать предполагаемые военные преступления, совершенные Россией в Украине, заявив, что нигде права человека не оказались под таким ударом, как в жестокой войне, которую ведет Москва.

«Совет сыграл решающую роль в привлечении внимания к ужасным и продолжающимся нарушениям Москвы, в том числе через создание Независимой международной комиссии по расследованию в Украине», – заявил Блинкен в своем видеообращении к совету.

Он напомнил, что в своем первом докладе, опубликованном в октябре, комиссия пришла к выводу, что Россия совершала военные преступления и нарушала международное гуманитарное право.

«В то время как Россия продолжает вести войну, комиссия по расследованию должна продолжать документировать подобные злоупотребления, предоставляя беспристрастные данные о происходящем и создавая основу для национальных и международных усилий по привлечению виновных к ответственности», – заявил Блинкен.

«Правительства, которые совершают злодеяния за рубежом, вероятно, также нарушают права человека у себя дома, а именно это и делает Россия, – заявил глава американской дипломатии. – Российское правительство удерживает более 500 политических заключенных».

Блинкен отметил, что в январе Россия закрыла Московскую Хельсинскую группу – одну из последних правозащитных организаций, которым разрешалось работать в стране.

«Систематическое подавление властями независимых голосов в российском гражданском обществе придает еще большую важность работе Специального докладчика по правам человека», – сказал он.

Госсекретарь отметил, что права человека должны быть гарантированы всем людям.

«Давайте и дальше стремиться к тому, чтобы воплотить эти слова в жизнь, через действия Совета по правам человека, в наших странах и во всем мире», – заявил он.