Бербок на саміті G20 звернулася до Лаврова: «Припиніть бомбити українські міста»

Про це пише Zeit.

«Добре, що ви тут, у залі, і слухаєте. Зупиніть цю війну. Припиніть порушувати наш міжнародний лад. Припиніть бомбити українські міста та мирних жителів. Зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні. Тому що кожна родина, яка втрачає батька, брата, матір, дитину, втрачає цілий світ», – сказала Бербок, дивлячись на Лаврова.

Вона додала, що «немає жодного місця у світі, де би російська війна мала позитивні наслідки».

Варто зазначити, що минулого року на Балі Лавров у відповідь на критику покинув залу, де відбувався саміт G20. Цього разу він залишився сидіти на місці, пише видання.