 
«  
  »

Захисники за добу знищили 650 окупантів

Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових, 3 395 танків, 6 638 бойових броньованих машин та 4 безпілотники — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 395 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
  • РСЗВ – 479 (+1) од,
  • засобів ППО – 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

1 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  