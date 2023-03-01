Глава МЗС Німеччини застерегла Китай від постачання безпілотників Росії Британська розвідка пояснила, чому РФ почала запускати дрони-камікадзе з Брянської області » Захисники за добу знищили 650 окупантів Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових, 3 395 танків, 6 638 бойових броньованих машин та 4 безпілотники — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,

танків – 3 395 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,

артилерійських систем – 2 393 (+10) од,

РСЗВ – 479 (+1) од,

засобів ППО – 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,

крилатих ракет – 873 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,

спеціальної техніки – 230 (+0) од. Дані уточнюються.