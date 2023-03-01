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З 2014 року Росія депортувала з України понад 1,5 млн дітей

Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя
Юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала на свою територію понад 1,5 млн українських дітей

Про це вона розповіла в етері телеканалу «Еспресо»

«Лише в Росії є інформація про депортованих дітей з України, включно з їхніми персональними даними. Ми можемо послуговуватися лише приблизними показниками, які були надані росіянами та нашими міжнародними партнерами. Від початку повномасштабного вторгнення РФ депортувала з України від 260 до 700 тис. дітей. З 2014 року Росія депортувала понад 1,5 млн українських дітей», — розповіла Рашевська.

Юристка наголосила, Росія продовжує незаконну депортацію українських дітей російську територію

«Протягом 2022 року понад 30 тис. українських дітей побували в закладах “перевиховання”, які підконтрольні РФ. Також понад 2000 українських дітей перебували на території Білорусі. Цифри просто вражаючі. Я хотіла б наголосити, що якщо ми говоримо про диспансеризацію, то цифри будуть ще страшнішими. Оскільки у вересні 2022 року Путін видав наказ провести медичний огляд всіх дітей на тимчасово окупованих територіях. Відповідно до результатів лише в так званій “ЛНР” 70% дітей, за висновком російських лікарів, потребують госпіталізації», — додала вона.

1 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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