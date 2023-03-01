В Конгрессе США не считают мудрым решением отправку в Украину истребителей F-16

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам пришел к выводу, что отправка истребителей F-16 «не будет мудрым использованием ресурсов», необходимых Украине для победы в войне с Россией, заявил конгрессмен Адам Смит, являющийся самым высокопоставленным представителем демократов в этом комитете.

“Правда заключается в самой стоимости попытки задействовать F-16 в Украине: даже если мы скажем, что нет ничего важнее этого оружия, и потратим все наше время и ресурсы на то, чтобы этого добиться, в лучшем случае мы сможем поставить в Украину несколько действующих F-16 в течение года, ну или может быть восьми месяцев, если сильно напряжемся”, — цитирует CNN Адама Смита.

По словам Смита, будет очень трудно сберечь эти истребители в боевых условиях.

“Нужно ведь не только обучить пилотов, нужно подготовить механиков, аэродромы, способные принимать F-16, и иметь все необходимые запчасти, чтобы истребители могли функционировать”, — утверждает Адам Смит, который при демократическом большинстве был главой комитета по вооруженным силам.