США не мають жодних доказів витоку американської зброї з України – Пентагон

У США заявили, що вся американська зброя, яка надсилається в Україну, використовується за призначенням та з максимальною ефективністю. Жодних доказів контрабанди військової допомоги з України не виявлено.

Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час слухань у Комітеті Палати представників США зі Збройних сил.

“Ми не побачили жодних доказів серйозного витоку (зброї – ред.)”, – наголосив представник Пентагону у відповідь на запитання законодавців.

При цьому він припустив, що певні зразки озброєнь могли потрапити в руки росіян під час бою, “що трапляється завжди” в умовах війни. Однак, за його словами, немає жодних доказів того, що українці перенаправляють зброю на “чорний” ринок.

Водночас Каль заявив, що Україна використовує з максимальною ефективністю озброєння, які надають їй Сполучені Штати та потребує більше систем.

Натомість, за оцінками Пентагону, ближчими тижнями не очікується серйозних просувань на полі бою з боку РФ, хоча там не виключають, що контроль над деякими територіями продовжить переходити з рук у руки.