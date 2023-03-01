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Премьер-министр Эстонии: «Наша оборона начинается с Украины»

Оборона Эстонии «начинается с Украины», заявила премьер-министр Кая Каллас в интервью информагентству AFP.

«Мы четко видим, что наша оборона сейчас также начинается с Украины, потому что Украина борется с той же угрозой. Потому что пока они там воюют, они ослабляют того же врага, что и наш», – сказала Каллас.

«Если эта агрессия окупится в Украине, это послужит приглашением к использованию ее повсюду», – сказала Каллас.

Эстония, бывшая советская республика с населением 1,3 миллиона человек, является одним из основных доноров Украины.

Таллинн недавно заявил об увеличении военной помощи воюющей стране, объем которой превысит 1% ВВП.

1 марта, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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