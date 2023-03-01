Пентагон: Иран превращается из региональной угрозы в глобальную проблему

США и их союзники движутся к тому, чтобы рассматривать Иран как глобальную угрозу, предупреждая, что его укрепляющийся союз с Россией, в том числе помощь в войне с Украиной, означает, что дестабилизирующая деятельность Тегерана представляет более серьезную опасность, чем раньше.

«Мы достигли той точки, когда исходящие от Ирана угрозы затрагивают не только Ближний Восток, но представляют глобальную проблему», – заявила журналистам помощник министра обороны США Дана Строул.

Строул указала на расширение военного сотрудничества между Тегераном и Москвой, и, в частности, на поставки Ираном беспилотников-камикадзе для российских военных.

Помощник главы Пентагона призвала к созданию «глобальной коалиции, чтобы дать отпор злонамеренному сотрудничеству между Ираном и Россией».

«Разумно предположить, что тактика, методы и процедуры, которые Иран изучает и совершенствует в Украине, однажды будут применены против наших партнеров на Ближнем Востоке», – сказала она.

Строул заявила, что США расширяют сотрудничество и обмен разведданными с партнерами в регионе, «чтобы мы были готовы противостоять этим угрозам».

Строул не первый высокопоставленный американский чиновник, который бьет тревогу по поводу союза Ирана с Россией.

В воскресенье директор ЦРУ Уильям Бернс назвал укрепляющиеся отношения между Тегераном и Москвой «тревожными».

«Сейчас все развивается довольно быстро и в очень опасном направлении», – заявил Бернс в интервью программе «Лицом к стране» на канале CBS.

«Мы знаем, что иранцы уже поставили России сотни вооруженных беспилотников. Мы знаем, что они поставляли боеприпасы для артиллерии и для танков», – сказал он, добавив, что есть признаки того, что Москва может предоставить Ирану истребители российского производства или даже помочь Тегерану с его программой баллистических ракет.

Иран отрицает поставки беспилотников России.

Признание Ирана «глобальной проблемой», похоже, является отходом от формулировок, которые разведывательное сообщество США использовало лишь в прошлом году.

«Иран останется региональной угрозой, осуществляя обширную деятельность по оказанию вредоносного влияния», – говорится в ежегодном докладе Управления директора национальной разведки «Оценка мировых угроз».