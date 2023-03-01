Майк Тайсон назвав боксера з найпотужнішим ударом в історії

Про це Тайсон розповів у коментарі FightCamp.

За словами Тайсона, він не вважає себе найкращим панчером в історії надважкої ваги, оскільки найпотужнішим ударом у дивізіоні володів інший американець — Джордж Форман.

«Джордж — панчер, який бив найпотужніше в історії. Я навіть не можу уявити нікого, хто б міг з ним у цьому сперечатися. Нікого, хто мав би хоч приблизно таку ж міць і масу у всіх цих ударах», — сказав Тайсон.

Він додав, що сам нокаутував суперників завдяки швидкості, а не силі удару.

«Те єдине, завдяки чому я був видовищним бійцем, це не сила. Просто я завдавав ударів набагато швидше, ніж решта бійців», — пояснив Тайсон, який був абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Джордж Форман також був чемпіоном світу в хевівейті та зустрічався з Мохаммедом Алі, якому програв у 1974 програв у легендарному поєдинку, який назвали «Гуркіт в Джунглях». За 20 років Форман у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі в історії.