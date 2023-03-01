Італійська розвідка повідомила про найближчі плани Путіна

Він хоче підготуватися до тривалої війни, тому планує використати паузу для відновлення сил армії РФ. Про це італійська розвідка доповіла парламенту країни, повідомляє видання La Stampa.

У звіті зазначається, що Путін визнав труднощі своєї армії у протидії Силам оборони України. Із цим пов’язана реструктуризація військ, яку хочуть провести в РФ. Там, зокрема, мають намір збільшити загальну чисельність армії до 1,5 млн.

“Москва намагається використати цей період відносної стагнації, щоб відновити діяльність російського військово-промислового комплексу, який, володіючи великими виробничими потужностями, починає відчувати на собі вплив західних санкцій”, – йдеться у повідомленні.

Італійська розвідка також вважає, що Росія продовжить втручатися в процеси ухвалення рішень в країнах НАТО. Москва намагатиметься активніше вдаватися до маніпуляцій, кібератак, дезінформації, шантажу і використання мігрантів та енергетики як важелів впливу.

“Стратегічні невдачі Путіна пояснюються неправильною інтерпретацією українського сценарію, недооцінкою масштабів. А також швидкістю і згуртованістю відповіді Заходу на вторгнення в Україну та недооцінкою стійкості українського народу і військ”, – зазначають в італійській розвідці.