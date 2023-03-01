ISW: Россия пытается отвлечь внимание от неудач на поле боя информационными вбросами

Российские власти усиливают пропаганду информационных операций под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых успехов на поле боя и замедлить предоставление западных танков и другой помощи Украине, пишут эксперты Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

28 февраля Министерство обороны России обвинило «США и их пособников» в планировании провокации в Украине с использованием токсичных химических веществ.

19 февраля ведомство заявило, что украинские власти планируют атаки под чужим флагом на опасных радиационных объектах в Украине, чтобы обвинить российские силы в неизбирательных ударах по таким объектам.

Очевидное увеличение числа подобных предупреждений также сопровождает согласованную информационную кампанию России по обвинению Украины в подготовке к вторжению в Приднестровье.

Президент России Владимир Путин также вернул ядерную риторику в российское информационное пространство во время своего обращения к Федеральному собранию 21 февраля, когда объявлял о намерении России приостановить участие в договоре СНВ.

ISW считает, что возрождение стандартных российских информационных операций означает, что российские чиновники все больше пытаются смягчить информационное воздействие от отсутствия успехов на поле боя, а также замедлить поставки западных танков и другого оборудования Киеву в преддверии ожидаемого контрнаступления.