Пентагон: Иран превращается из региональной угрозы в глобальную проблему Захисники за добу знищили 650 окупантів » Глава МЗС Німеччини застерегла Китай від постачання безпілотників Росії Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що експорт китайських безпілотників до Росії порушуватиме міжнародне право. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Європейська правда». Бербок зазначила, що як постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Китай несе особливу відповідальність. «Це означає, що Китай не може відправляти дрони агресору, державі, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право. Ми слідкуємо за цим і щодня даємо зрозуміти, що така підтримка не відповідає нормам міжнародного права», — сказала вона.