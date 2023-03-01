Прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Украину Пентагон: Иран превращается из региональной угрозы в глобальную проблему » Десятки людей загинули внаслідок зіткнення поїздів у Греції Щонайменше 32 людини загинули та 85 постраждали внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Греції. Зіткнення сталося у вівторок увечері неподалік міста Лариса. Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салоніки, назустріч йому рухався вантажний потяг, який прямував із Салоників до Лариси. Чому поїзди перебували на одному шляху – невідомо. Вагони пасажирського поїзда, в якому перебувало 350 людей, зійшли з рейок, один із них спалахнув. Колеса та інші деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів, повідомляють місцеві ЗМІ. «Зіткнення було дуже сильним», — сказав журналістам губернатор регіону Фессалія Костянтинос Агорастос. За його словами, перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, при цьому головний та другий вагон були майже повністю зруйновані. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Рятувальники, які працювали всю ніч, щоб знайти тих, хто вижив, описували трагічні сцени, коли вони приїхали шукати тих, хто вижив. «Я ніколи не бачив нічого подібного за все своє життя», — сказав агенції AFP виснажений рятувальник, який вибирався з-під уламків. «Це трагічно. Через п’ять годин ми знаходимо тіла».