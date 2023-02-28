ISW оцінили здатність ЗСУ «відрізати» Крим від материкової РФ Twitter увольняет еще 200 сотрудников » ЗСУ за добу знищили 550 російських військових та 3 танки За початку повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни втратили 149 240 осіб загиблими та 3388 танків Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 лютого 2023-го орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 149240 (+550 за добу) осіб ліквідовано танків ‒ 3388 (+3) одиниці бойових броньованих машин — 6630 (+9) артилерійських систем – 2383 (+3) од РСЗВ – 478 (+3) засоби ППО ‒ 247 (+0) літаків – 300 (+0) гелікоптерів – 288 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3), крилаті ракети ‒ 873 (+0) кораблі /катери ‒ 18 (+0) автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) спеціальна техніка ‒ 230