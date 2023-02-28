Залужний обговорив з Міллі надання Україні літаків F-16

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Джерело: Цензор.НЕТ
“Традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території.
Актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F-16″, – зазначив Залужний.
Головком ЗСУ висловив впевненість, що завдяки допомозі партнерів Україна неодмінно переможе.
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