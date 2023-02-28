Захоплений українськими військовими посібник окупантів розкрив нову тактику росіян

Російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на триваючі наступальні невдачі.

Про це свідчить російський посібник, знайдений українськими військовими, повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



У посібнику детально описано тактику новоствореного «штурмового загону», який є підрозділом розміром з батальйон, оптимізованим для фронтального нападу на укріплені райони.

Повідомляється, що штурмовий загін має шість основних бойових танків Т-72, 12 БМП, а також переносні термобаричні системи залпового вогню, протитанкові керовані ракетні комплекси, буксирувану артилерію та самохідні міномети.

Штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкової частини. Кожна штурмова рота має командний елемент, два штурмових «взводи» (чисельність взводу значно нижча від звичайної), групу БПЛА, групу бойових броньованих машин (БМП), взвод вогневої підтримки та взвод артилерійської підтримки, резервне відділення та відділення медичної евакуації. Кожна рота має один танк і чотири бойові машини піхоти БМП/БМД-2 з протитанковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами.

Основними маневровими елементами формування є штурмові взводи по 12-15 осіб, розбиті на тактичні групи по три особи . Повідомляється, що десантно-штурмове відділення проводить штурм менш ніж за хвилину після початку артобстрілу відкритих укріплених позицій, при цьому командир взводу керує мінометним вогнем.

Зазначається, що російські війська намагаються адаптувати маневрені сили до менших та більш спритних військових формувань, ніж використовувалися раніше під час війни. Це нове тактичне формування свідчить про те, що російські війська замінили недіючу батальйонну тактичну групу (БТГ) на ці менші та більш спритні маневрені формування.

Тактика штурмового загону також свідчить про те, що російські військові, можливо, намагаються інституціоналізувати тактику, використану «Вагнером» у Бахмуті з маргінальним тактичним ефектом.

«Така тактика, швидше за все, призведе до втрати російської бойової потужності та не зможе ефективно протистояти звичайним українським батальйонам і бригадам. Штурмові загони можуть отримати тактичні переваги за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко досягнуть кульмінації через їх невеликий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити значні прориви в оперативному плані з цим формуванням», – йдеться в аналізі ISW.

https://newsua.one/news-military/79969-isw-zahoplenii-ukrainskimi-viiskovimi-posibnik-okupantiv-rozkriv-novu-taktiku-rosiyan.html