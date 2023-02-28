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В Туапсе на нефтебазе «Роснефти» произошёл пожар после атаки дронов

Ночью на нефтебазе в Туапсе в Краснодарском крае произошёл пожар. Об этом сообщила городская администрация.

Пожар начался около двух часов ночи на улице Индустриальной, где, по открытым данным, расположен нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть». Фотографии пожара появились в местных телеграм-каналах.

Местные жители рассказали, что слышали , как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, в результате которых у близлежащих домов выбило стекла.

Телеграм-каналы Baza и Shot утверждают, что нефтебазу атаковали беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. По данным издания Astra, повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра.

По данным Astrа, в 30 метрах от места происшествия находится казарма с российскими военными.

Официальной информации по этому поводу нет.

28 февраля, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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