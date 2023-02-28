В конгрессе США создана группа по поддержке научных исследований с целью продления жизни

Как сказал Обри Ди Грей, однажды наступит день, когда никто не сможет никуда избраться, если в его программу не будет включено продление жизни. Недавно этот день стал ближе.

21 февраля конгрессмен-республиканец Гас Билиракис и конгрессмен-демократ Пол Тонко объявили о создании Кокуса Конгресса (т. е. объединения конгрессменов для достижения общих целей в законодательстве) за продление жизни. Помимо них, в Кокус входят республиканцы Ден Креншоу и Майкл Берджесс, а также демократ Анна Эшу.

Кокус ставит перед собой задачу поддержки инноваций и научных открытий, которые позволят увеличить качество и продолжительность жизни для всех американцев.

Сейчас на исследование старения тратится всего полпроцента бюджета Национальных Институтов Здоровья.

А средняя продолжительность жизни в Америке упала до минимума за много лет и является одной из самых низких среди стран со сравнимым уровнем жизни. В свою очередь, продление продуктивного периода жизни — это один из самых сильных бустов для экономики любого государства.

Итальянский политик Никола Марино считает, что пример США вдохновит страны Еврозоны и в частности саму Италию на аналогичные инициативы и они станут обязательными в политике.

Это уже не первый случай, когда на государственном уровне продвигается продление жизни. Первыми были Саудовская Аравия и Южная Корея. Но все-таки я считаю, что появление на арене именно США даст наибольший буст прогрессу.