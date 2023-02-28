США усомнились в способности Китая быть «честным посредником» в урегулировании конфликта в Украине

США осудили Китай за предполагаемую поддержку России в ее войне с Украиной после того, как Пекин представил план по прекращению конфликта, длящегося уже год.

Китай был «кем угодно, только не честным посредником» в усилиях по установлению мира в Украине, и «очень четко» занял сторону России, заявил в понедельник представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Китай оказывает России «дипломатическую поддержку, политическую поддержку, экономическую и риторическую поддержку», заявил Прайс на брифинге.

Китай, объявивший о «безграничном» альянсе с Россией незадолго до вторжения год назад, отказался осудить вторжение и на прошлой неделе опубликовал план из 12 пунктов, призывающий к прекращению огня и постепенной деэскалации с обеих сторон.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС, вышедшем в эфир в воскресенье, заявил, что план Китая в подавляющей степени выгоден России.

«Я не увидел в этом плане ничего, указывающего на что-то выгодное кому-то кроме России», – сказал Байден.