Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп може сягати 32 «калібрів»

Про це інформує спікер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров.
«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм», — написав речник.
Повідомляється, що станом на 15:00 28 лютого в акваторії вже 17 російських кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи два підводних.
Загальний залп може сягати 32 «калібрів».
Крім того, російські війська не припиняють повітряну розвідку, тому не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.
Назаров закликав українців не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
Спікер ОК «Південь» додав, «пам’ятайте про неприпустимість повідомлень про переміщення і роботу наших підрозділів, в тому числі та ППО під час ворожих атак, не поширюйте у відкритому доступі інформацію про влучання».
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