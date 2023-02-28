Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп може сягати 32 «калібрів»

Про це інформує спікер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров.

«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм», — написав речник.

Повідомляється, що станом на 15:00 28 лютого в акваторії вже 17 російських кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи два підводних.

Загальний залп може сягати 32 «калібрів».

Крім того, російські війська не припиняють повітряну розвідку, тому не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.

Назаров закликав українців не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Спікер ОК «Південь» додав, «пам’ятайте про неприпустимість повідомлень про переміщення і роботу наших підрозділів, в тому числі та ППО під час ворожих атак, не поширюйте у відкритому доступі інформацію про влучання».