Нардепку Безуглу можуть виключити зі складу комітету нацбезпеки: «Ввела в оману колег»

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп «Слуги народу» Федір Веніславський пропонує відкликати народну депутатку Мар’яну Безуглу зі складу цього парламентського комітету — проєкт постанови №9068, зареєстрований 28 лютого

Як свідчить пояснювальна записка до документу, в якості обґрунтування ухвалення такого рішення Веніславський наводить «неналежне виконання Безуглою своїх обов’язків як заступниці голови профільного комітету».

За його словами, на засіданні комітету 16 лютого 2023 року, під час розгляду в другому читанні проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони (реєстр. № 4210) Безугла надала колегам завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту законопроєкту з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Про це свідчить аудіозапис засідання комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації Безуглою членам комітету надано не було, зазначається в обгрунтуванні.

Водночас, як свідчить лист начальника ГУР МОУ Кирила Буданова від 22.02.2023 року на ім’я голови комітету Олександра Завітневича, проєкт закону № 4210 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не підтримується.

Таким чином, за словами Веніславського, Безугла свідомо ввела в оману народних депутатів — членів комітету шляхом надання колегам завідомо недостовірної інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України.