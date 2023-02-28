Молдова выдворила двух иностранцев за «подрывные действия»

Разведывательное агентство Молдовы сообщило о выдоврении из страны двух иностранных граждан, которых задержали при проведении «подрывных действий» с целью дестабилизации Молдовы.

Им запрещен повторный въезд в страну на десять лет.

Служба разведки и безопасности (СРБ) Молдовы сообщила, что выдворенные были обучены сбору данных и информации «для реализации плана по дестабилизации внутренней ситуации в стране».

СРБ не уточнила, когда они прибыли в Молдову, из какой страны, и на кого они якобы работали.