Молдова выдворила двух иностранцев за «подрывные действия»

Разведывательное агентство Молдовы сообщило о выдоврении из страны двух иностранных граждан, которых задержали при проведении «подрывных действий» с целью дестабилизации Молдовы.
Им запрещен повторный въезд в страну на десять лет.
Служба разведки и безопасности (СРБ) Молдовы сообщила, что выдворенные были обучены сбору данных и информации «для реализации плана по дестабилизации внутренней ситуации в стране».
СРБ не уточнила, когда они прибыли в Молдову, из какой страны, и на кого они якобы работали.
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