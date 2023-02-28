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Через невідомий розвідувальний літальний об’єкт навколо Санкт-Петербурга закрили повітряний простір

аерофлот
Через появу невідомого літального об’єкта в радіусі 200 км навколо Санкт-Петербурга у РФ закрили повітряний простір. Про це повідомляють російські telegram-канали, називаючи його «ймовірно розвідувальним».

За даними Baza, аеропорт Пулкове не приймає та відправляє літаки. Повітряний простір закрито у радіусі 200 км навколо міста. У Санкт-Петербурзі оголошено план «Килим», який запроваджується у разі незаконного перетину кордону літальним апаратом або за появи НЛО. Також Baza стверджує, що в повітря піднято винищувачі.

За даними сервісу Flightradar24, у небі над Санкт-Петербургом зараз немає цивільних літаків. Всі рейси, які проходять через повітряний простір Санкт-Петербурга розвертаються. Зокрема рейси з Москви роблять кола або повертаються назад.

Інформацію про те, що аеропорт Пулкове тимчасово не приймає і не відправляє літаки підтвердила й влада Санкт-Петербурга. Причина закриття повітряного простору не повідомляється, проте зазначається, що літаки не курсуватимуть до 12:00 за місцевим часом.

Фото — Flightradar24

28 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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