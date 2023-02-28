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Близько 40% з утримуваних Росією полонених — цивільні, є навіть діти, — Буданов

Кирило Буданов
Близько 40% тих, кого утримує Росія у заручниках — цивільні люди, серед них також є діти

Про це повідомляє в інтерв’ю «Голосу Америки» начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Близько 40% тих, кого утримують у заручниках, — цивільні люди. Просто цивільні. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є», — зазначив Буданов.

Відповідаючи на запитання, чи є полонені, про яких Україна просто не знає, начальник ГУР наголосив, що «ймовірніше за все, хтось є», але, на його переконання «99% зрозумілі».

28 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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