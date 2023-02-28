Безпілотники на територію РФ поки запускають у тестовому режимі, — військовий експерт

Запуск безпілотників у Росію є тестовим — перевіряється російська протиповітряна оборона та можливості БПЛА, щоб корегувати роботу

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Іван Ступак.

«Російська влада себе захищає — вони ж поставили на будівлі ЗРК «Панцир», три системи. На решту їх начхати — це 100%. Без прив’язки до того, хто запускає безпілотники на територію РФ. Я теж бачив цей БПЛА у Підмосков’ї, 20 кг вибухівки — серйозно. Поки я це сприймаю, як виключно тестовий режим. У цьому режимі запускають — щось долетить, супер. Не долетіло — наступний буде більш досконалий. Можливо, тестують на яку безперервну відстань безпілотник може пролетіти і його не помітить російська ППО і скільки треба палива — щоб позначити на мапі, до якої точки долетить. Далі можна планувати подальшу «бавовну» на території РФ», — вважає він.