За місяць до війни НАТО просило перевезти “Мрію” у безпечне місце, – Антонов

У січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення рф в Україну, НАТО відправило до підприємства “Антонов” прохання перевезти літак Ан-225 “Мрія” у безпечне місце. Однак цього не відбулося. А вже через три дні після вторгнення росії літак було знищено.

Про це в інтерв’ю для “Ми-Україна” повідомив командир АН-225 Дмитро Антонов.

“НАТО відправило прохання перевезти всі літаки підприємства “Антонов”, усіх пілотів, техніків та матеріальну базу в Лейпциг. Але ні в січні, ні в лютому цього не було зроблено. У лютому зняли один двигун, щоб забезпечити роботу “Русланів”. Але літак (АН-225 – ред.) можна було б перегнати і на п’яти двигунах”, – повідомив Дмитро Антонов.

Відео після зачистки аеродрому в Гостомелі.

Палаючі десятки російських вантажівок з літерою V.

Командир літака також додав, що за шість годин до вторгнення легендарна “Мрія” була повністю готова до польоту закордон.

Крім того, він розповів, що за один раз легендарна “Мрія” могла б перевезти чотири бойових танки Leopard.

“Леопарди” (важать – ред.) десь 65 тонн. Теоретично, могли б підняти десь чотири штуки. Щодо гелікоптерів, то такого класу, як Мі-8, теж штуки чотири. А якщо такий великий як Chinook, то два”, – розповів командир АН-225.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року з’явилась інформація про добудову другого літака Ан-225 “Мрія” замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі.

Про це заявив Генеральний директор ДП “Антонов” Євген Гаврилов.

“Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав”, – розказав Гаврилов.

За його словами, друга “Мрія” готова уже на 30%.

Вартість будівництва оцінюється в 500 млн євро.

Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія “Антонова” і куди часто літав Ан-225.

Водночас у 2021 році повідомлялось про готовність другого літака на 60-70%.

Центр Миротворець