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За минулу добу ЗСУ знищили 560 російських військових

знищена техніка ворога
Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 148,6 тис. окупантів, 3385 танків, 2048 БПЛА та 300 літаків

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 27 лютого 2023 року Росія втратила:

  • особового складу ‒ близько 148 690 (+560) осіб,
  • танків ‒ 3385 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2380 (+0) од,
  • РСЗВ – 475 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+1) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

27 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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