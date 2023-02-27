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Вторгнення Росії в Україну спричинило «наймасовіші порушення прав людини», – Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що вторгнення Росії в Україну спричинило «наймасовіші порушення прав людини, з якими ми живемо сьогодні»
Про це він сказав 27 січня на засіданні Ради ООН з прав людини, присвяченому 75-річчю Загальної декларації прав людини, передає CNN.

«Це (вторгнення РФ, — ред.) спричинило масову смерть, руйнування та переміщення», — сказав Гутерреш.

«Управління Верховного комісара з прав людини задокументувало десятки випадків пов’язаного з конфліктом сексуального насильства над чоловіками, жінками та дівчатами», – додав він.

Гутерреш закликав міжнародні уряди поважати та активізувати декларацію, якою, за його словами, часто нехтують і зловживають.

27 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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