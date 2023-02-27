Висадка російського десанту у Кишиневі та Тирасполі виключена, — ексміністр оборони Молдови

Російський десант не зможе висадитися на території Молдови — ні у столиці, ні на окупованій території Придністровського регіону

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару.

«Щоб росіянам висадитись в Молдові, вони мають з космосу летіти. Територією України та Румунії вони не зможуть дібратися. Аеропорт в Тирасполі (ПМР) — заблокований, розбитий. Там ніхто не зможе висадитись, навіть, якщо зможуть — його легко зруйнувати. У нас є артилерія, яка націлена на нього. Щодо Кишинева — влада заявила, що розглядає питання замінування летовища і його руйнування у випадку висадки десанту. Це виключено. Я сумніваюсь, що з десяти літаків хоч один долетить. Наземна операція виключена, бо Україна надійно нас захищає», — сказав він.

Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу — у Кишиневі підтвердили цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія постійно робить інформаційні вкиди для провокації ситуації навколо Придністров’я.