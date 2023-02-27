Білий дім уточнив слова Байдена про «непотрібні» Україні F-16 Путін зіткнеться з дефіцитом новобранців, — ISW » Українські захисники знищили вночі 11 «Шахедів», 9 – навколо Києва Сили оборони України збили цієї ночі 11 «Шахедів», загалом для повітряної атаки ворог застосував 14 безпілотників — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram «Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу «Shahed». Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники». У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників, повідомив голова Київської МВА Сергій Попко. «В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Атака дронів здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п’ять з половиною годин. За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури».