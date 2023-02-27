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Українські захисники знищили вночі 11 «Шахедів», 9 – навколо Києва

Сили оборони України збили цієї ночі 11 «Шахедів», загалом для повітряної атаки ворог застосував 14 безпілотників Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram

«Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу «Shahed». Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники».

У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників, повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

«В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed».

Атака дронів здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п’ять з половиною годин.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури».

27 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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