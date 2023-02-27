У Британії запустили потяг під назвою «Дух України»

У Британії залізничний оператор Southeastern запустив поїзд із назвою «Дух України».

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

За задумом поїзд, на лівреї якого зображений український прапор, символізує зв’язок між українцями, які евакуювалися до Британії від початку великої війни, та британцями, які радо прийняли їх у себе.

Потяг Spirit of Ukraine, що тепер курсує від Лондона на південний схід Англії у Кент є також знаком пошани до українських залізничників, які зробили можливою евакуацію 4 мільйонів людей та функціонування дороги життя навіть під час війни.