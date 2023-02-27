США: если Китай окажет РФ военную помощь, он столкнется с серьезными последствиями

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что США дали понять Китаю, что если Пекин предоставит России военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия.

По словам Салливана, Китай пока не предпринимает шагов по предоставлению летальной помощи, которая помогла бы России вести войну против Украины.

«Пекин будет принимать… решения о том, как действовать дальше, оказывать ли военную помощь, но если он пойдет по этому пути, то Китай столкнется с реальными последствиями», – сказал Салливан в интервью каналу CNN.

В другом интервью этому телеканалу ABC Салливан отметил, что Китай не исключил подобный вариант.

Американские официальные лица в конфиденциальном порядке предупредили китайских коллег о том, какими могут быть последствия подобного шага, сказал Салливан.

США и их союзники по НАТО в последние дни стремятся предостеречь Китай от этого шага, публично заявляя, что, по их мнению, Китай рассматривает возможность предоставления «летальной» помощи России.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в воскресенье также высказался по поводу Китая.

«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оборудования. Мы также не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального оборудования», – сказал Бернс каналу CBS.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил в интервью каналу АВС что, по данным американской разведки, Китай рассматривает вопрос об отправке в Россию беспилотников.