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Сотрудник консульства РФ в Бразилии напал на протестующую россиянку

Сотрудник консульства России в Рио-де-Жанейро напал на российскую гражданку, которая 24 февраля пришла к зданию диппредставительства, чтобы выразить протест против войны в Украине. Инцидент попал на видео. Консульский работник вышел к женщине, которая проводила антивоенный пикет, ударил её, потребовал отдать мобильный телефон и угрожал, что она «получит ещё сильнее».

Россиянка опубликовала видеозапись конфликта в инстаграме. О стычке написало бразильское издание Globo.

По сообщению «Медузы», пострадавшая вызвала полицию. В участке она подала заявление о нападении. Однако, по её словам, теперь ей поступают угрозы от консульства России: ей грозят уголовным делом. По какой именно статье может быть возбуждено дело, не уточняется.

27 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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