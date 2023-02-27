Слот ігри на великодню тематику — Goxbet Casino



Великдень — одне з найцікавіших свят у році, незалежно від того, чи святкуєте ви його як частину своєї релігії, чи просто використовуєте довгі вихідні. Це час, коли сім’ї збираються разом, люди вирушають у захоплюючі подорожі, удосталь шоколаду, а також це віщує початок весни в Північній півкулі. Це, безсумнівно, радісна пора.

У знак визнання Великодня багато мобільних казино отримали мобільні слоти на тему Великодня без депозиту, якими клієнти можуть насолоджуватися під час цього свята та протягом року. У Goxbet на looks.in.ua у нас є найкращі онлайн-слоти з великодніми дизайнами, символами та приємними великодніми саундтреками та атмосферою, у яку ви можете грати.

Подивімося на наші найкращі онлайн-слоти на великодню тематику.

Великодній грошовий кошик

Якщо вам подобаються прості мобільні ігри в казино з пасхальною тематикою з можливістю виграти приємні грошові призи, то пасхальний кошик для грошей стане вам у пригоді. Розроблений Pariplay, він має RTP (повернення гравцеві) 95%, сітку барабанів 5×3 і 25 ліній виплат із призами у 5000 разів більше вашої ставки та чудовий бонусний раунд. Ви можете грати від 25 до 25 фунтів стерлінгів за обертання.

Зелене весняне поле та гора складають фон для цієї яскравої та веселої ігрової гри. На барабанах ви знайдете звичайні гральні карти від A до 10 неймовірно яскравих кольорів, а також різноманітні великодні яйця. Зелене яйце з рожевими, жовтими та блакитними плямами є найціннішим символом яйця, і якщо на лінії виплат випадає 3, 4 або 5, ви можете виграти відповідно 50, 160 і 1000 монет за обертання.

Дикий символ приходить у вигляді щасливого, усміхненого пасхального кролика, і він замінить усі символи (крім двох символів розкиду) і пропонує виплати 2, 5, 10 або 5000 монет.

Фіолетовий логотип Easter Cash є першим розкидом і принесе вам 3, 6 або 30-кратне збільшення вашої ставки, якщо ви випадете 3, 4 або 5 із них будь-де на барабанах під час того самого обертання. Другий символ розкиду має форму кошика з яйцями. Якщо ви випадете три або більше таких на барабанах під час того самого обертання, ви активуєте бонусну функцію. Під час бонусного раунду ви зможете вибрати чотири з восьми великодніх кошиків і розкрити призи в них.

Грошовий кролик

Money Bunny, безсумнівно, одна з наймиліших онлайн-слотів. Графіка мінімалістична та має просту колірну палітру, що насправді покращує дизайн та ігровий процес. Наївну естетику доповнюють чарівні символи, такі як білий кролик, який підстрибує вгору та вниз, маленькі жовті курчата, метелики, морква, квіти та великодні кошики.

Відповідно до спрощеної графіки, самі барабани виглядають мініатюрними та розміщені на сітці 3×3 із дев’ятьма лініями виплат. Eyecon є розробниками цього онлайн-слота на тему Великодня, і ви знайдете 90,79% RTP.

Символ Money Bunny виступає як дикий символ гри й замінює всі символи, крім ігрового символу розкиду, щоб допомогти вам скласти виграшну комбінацію. Милий білий кролик є символом розкиду, і якщо вам пощастить висадити три або більше таких на барабанах за одне обертання, ви запустите раунд безкоштовних обертань.

Однак ви дійсно хочете запустити раунд «Вибери приз». Помістіть три або більше символів кошика з яйцями в будь-якому раунді, і ви зможете вибрати один із трьох пасхальних кошиків, у якому ви можете виграти до 111 разів більше вашої ставки.

Шоколадні цукерки

Шоколадки — це гра на тему Великодня, розроблена компанією Big Time Gaming і має чудову механіку Cluster Pays. Вона має вищий за середній RTP 96,6% і є грою з високою волатильністю з максимальним виграшем 65 536 від вашої загальної ставки на спін.

Як ми всі знаємо, найкращий шоколад походить зі Швейцарії, а гра відбувається високо у Швейцарських Альпах. Сітка 4×4 знаходиться в чудовій дерев’яній кабіні, яку ви очікували б знайти в цій частині світу. На барабанах ви знайдете звичайні символи гральних карт, а також різноманітні барвисті упакування шоколаду, золоті квитки, годинник і маленьку шоколадну коробку.

Золотий квиток Wild замінить усе, крім годинника, який є розкидом, і коробки шоколаду. Ці дикі символи з’являються лише на барабанах 2, 3 і 4, і якщо ви отримаєте виграшну комбінацію, яка включає дикий символ, ваш виграш буде помножено на 6.

Якщо коробка шоколаду потрапляє на ваш барабан і є частиною виграшної комбінації, вона відкриється та покаже до чотирьох однакових символів, що може значно збільшити ваш виграш.

Випадіть три або чотири символи годинника за одне обертання, і ви активуєте функцію безкоштовних обертань. Спочатку ви отримаєте виплату в розмірі від 6x до 20x вашої ставки, а потім зможете зіграти сім або 10 безкоштовних обертань. Усі коробки шоколаду, які потрапляють під час безкоштовних обертань, є липкими та залишаються на своєму місці, і якщо у вас чотири або більше коробок на ваших барабанах, кожне безкоштовне обертання після цього гарантовано принесе вам виграш. Якщо вам вдасться заповнити барабани шоколадними коробками, ви отримаєте ще три безкоштовні обертання, і сума може зростати, доки ви не використаєте 22 безкоштовні обертання.

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