Россия потеряла под Угледаром больше моряков чем во время битвы под Цусимой



Россия оценочно потеряла больше моряков за все время боев в районе небольшого городка Угледар, чем во время битвы под Цусиной. Также уничтожено большинство кадровых морских пехотинцев.



Оценки независимых аналитиков разнятся в данных общих потерь российских военных в районе Угледара, но сходятся в одном — они катастрофические. По факту российской морской пехоты уже не существует. Есть только плохо подготовленные мобилизорованные, потери которых растут в геометрической прогрессии.

Предположительно не только 155 морская тихоокеанская бригада имеет колоссальные потери, пытаясь взять хоть небольшой плацдарм в Угледаре. Потеряв уже дважды 60% личного состава, только эта морская бригада вынуждена была комплектоваться трижды (!) обыкновенными моряками тихоокеанского флота. Но это только отрицательно сказалось на ее боеспособности. Последние атаки в феврале уже в третий раз обнулили ее личный состав до уровня 40-50%. Вторая по потерям под Угледаром — 40-я бригада, которая также потеряла большуючасть первоначального состава.

Таким образом суммарно две бригады за весь период военных действий могли потерять около 6000-7000 личного состава, а также мобилизованых в нескольких волнах. Это больше, чем потери царской России во время Цусимской битвы (5046 моряков). Иными словами — наибольшие потери моряков со времен Второй Мировой войны.

Только начале февраля 2023 года 155 бригада снова понесла тяжелые потери в ходе очередного наступления на Угледар. Видеозаписи, зафиксировавшие итог лишь одного боестолкновения, показывают около 30 уничтоженных российских боевых машин: 33 уничтоженных танков и 50 БМП — примерно половину комплектации танкового батальона РФ. Один из военнослужащих бригады рассказал о примерно 500 погибших под Угледаром в тот день.

Фактически на сегодняшний день реальных морских пехотинцев у оккупационной путинской армии не осталось. Вместо них в срочном порядке сформированы мобилизанты в виде батальонов с приданой им, снятой с консервации техникой, которой уже около 40 лет. Это еще больше увеличивает потери.

Фактически все бригады морской пехоты российской армии понесли абсолютные потери за год войны.

810-я бригада потеряла по оценочным данным 80% личного состава на Харьковском направлении. 336-я бригада — более 60% личного состава на февраль 2023 года. Наиболее засекречены потери 61-й Мурманской бригады морской пехоты, но судя по всему, что еще в начале лета она комплектовалась также моряками, которых снимали с кораблей, можно предположить, что и ее потери составляют как минимум 50-60% личного состава.

Таким образом на сегодня можно утверждать что уже не существует кадровой подготовленной морской пехоты ввоенно-морском флоте россии.

Виталий Рождаев