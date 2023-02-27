РФ перекинула під Вугледар підрозділ бригади, створеної для війни у Чечні

Російське командування відправило на Вугледарський напрямок підрозділ 136-ої бригади, створеної для війни у Чечні — речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону новин

«Надійшов (на Вугледарський напрямок — ред.) новий підрозділ – 136 бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з’явились в полі зору на Донецькому напрямку, приблизно до 5 числа вони «приймають» лінію оборони, яку будуть тримати».

Водночас він додав, що на Вугледарському напрямку ворог протягом чотирьох останніх діб знизив свою активність. Всього за минулу добу ворог вчинив 15 штурмових дій, хоча місяць тому було до 60 штурмовых дій на добу.

За його словами, це пов’язано як з погодними умовами, які не дозволяють техніці рухатись, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ.