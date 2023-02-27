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Путін зіткнеться з дефіцитом новобранців, — ISW

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Президент РФ Володимир Путін найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу

Про це повідомляє звіт ISW.

Російська призовна система щорічно бере на термінову службу 260 тисяч нових солдатів. Путіну, можливо, доведеться подумати про збільшення кількості солдатів термінової служби, щоб у майбутньому отримати збільшення мобілізаційного ресурсу.

Але закони демографії не схвалюють таке рішення. У Росії щорічно виповнюється 18 років приблизно 800 тисячам юнаків. Збільшення штату «строковиків» призведе до зростання кількості фізично слабких солдатів, а також запустить процес «вимивання» молодих чоловіків з економіки країни, яку РФ намагається налаштувати на військові рейки.

27 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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