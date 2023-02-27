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Попри спротив Індії, війна в Україні буде основною темою на зустрічі голів МЗС країн G20

Цього тижня в індійському Нью-Делі відбудеться зустріч голів МЗС. Російська агресія в Україні стане там головною темою, незважаючи на спротив Індії
Про це пише Reuters.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 1-2 березня відбудеться за кілька днів після зустрічі голів фінансів блоку в Бангалорі, де вони сперечалися про засудження Росії за війну, не змогли дійти консенсусу за спільною заявою і натомість погодилися на підсумковий документ.

Результат був аналогічний саміту G20 на Балі в листопаді минулого року, коли Індонезія також опублікувала підсумкову декларацію, що визнає розбіжності.

У липні минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишив зустріч міністрів закордонних справ G20 на Балі після того, як Захід рішуче засудив війну проти України.

27 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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